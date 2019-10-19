Son Dakika Haberleri: Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu bir çocuk ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu bir çocuk ağır yaralandı

Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu bir çocuk ağır yaralandı

56 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu bir çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Cevizlik köyü Bombat mezrasında ikamet eden 12 yaşındaki Abdullah Saban, evlerinin bahçesinde oynadığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Saban, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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