Siirt'te "YKS'de ikinci gün" heyecanı - Son Dakika

Öğrenci velileri de dışarıda dua etti.

Bina girişine konulan hijyen malzemeleri ile ellerini dezenfekte eden öğrencilere maske verildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre okullara alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?