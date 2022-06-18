Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 'nda kimliğini unutan bir aday güvenlik görevlilerinin yardımıyla, yanlış salona gelen bir aday da sınav görevlilerinin yönlendirmesiyle sınava girecekleri salonlara ulaştı.

Kaynak: AA

Siirt, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te YKS heyecanı - Son Dakika

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