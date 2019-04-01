Siirt'te Yoğun Yağış Bir Evde Göçüğe Neden Oldu
1 saat önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde, aşırı yağışlar nedeniyle bir evde göçük yaşandı.
Siirt
'in Şirvan
ilçesinde, aşırı yağışlar nedeniyle bir evde göçük yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, göçük nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Olay, Şirvan ilçesi Gözlüce
köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki günden beri aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle Abdullah Kalkan'a ait kerpiç evde göçük yaşandı. Meydana gelen göçükte yol ulaşıma kapanırken, olayda evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Bölgeye gönderilen İl Özel İdare ekipleri tarafından yol temizlenerek ulaşıma açıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:40 Kaynak: İHA
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