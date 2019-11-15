Son Dakika Haberleri: Siirt'te yokuşu çıkamayan araç 3 kişiye böyle çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te yokuşu çıkamayan araç 3 kişiye böyle çarptı - Son Dakika

Siirt'te yokuşu çıkamayan araç 3 kişiye böyle çarptı

6 saat önce

Siirt'te yokuşu çıkamayan araç 3 kişiye böyle çarptıSİİRT - Siirt'te sürücüsünün yokuştan çıkamadığı araç, geri geri giderek yolda bulunan vatandaşlara çarptı.

Siirt'te yokuşu çıkamayan araç 3 kişiye böyle çarptı

SİİRT - Siirt'te sürücüsünün yokuştan çıkamadığı araç, geri geri giderek yolda bulunan vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Yeni Mahalle 1516 No'lu sokakta meydana geldi. Recep G., yönetimindeki 33 PE 344 plakalı araç yokuşu çıktığı sırada aracının hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüz bir şekilde geri geri giden araç, yolda yürüyen vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te yokuşu çıkamayan araç 3 kişiye böyle çarptı

Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İETT otobüsü, otomobile çarptı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
(Özel) 'Öldü' diye ihbar edilen yaşlı adam felç geçirmiş halde bulundu Ölü bulunan ingiliz eski subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 05:46:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te yokuşu çıkamayan araç 3 kişiye böyle çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]