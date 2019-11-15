Son Dakika Haberleri: Siirt'te yokuşu çıkamayan araç 3 kişiye çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te yokuşu çıkamayan araç 3 kişiye çarptı - Son Dakika

Siirt'te yokuşu çıkamayan araç 3 kişiye çarptı

6 saat önce

Siirt'te sürücüsünün yokuştan çıkamadığı araç, geri geri giderek yolda bulunan vatandaşlara çarptı.

Siirt'te yokuşu çıkamayan araç 3 kişiye çarptı, System.String[]

Siirt'te sürücüsünün yokuştan çıkamadığı araç, geri geri giderek yolda bulunan vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Yeni Mahalle 1516 No'lu sokakta meydana geldi. Recep G., yönetimindeki 33 PE 344 plakalı araç yokuşu çıktığı sırada aracının hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüz bir şekilde geri geri giden araç, yolda yürüyen vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Yeni Mahalle, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tekirdağ'da yağışla gelen feci kaza: 2 kadın öldü, 3 yaralı
İETT otobüsü, otomobile çarptı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:13:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te yokuşu çıkamayan araç 3 kişiye çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]