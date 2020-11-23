Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor - Son Dakika

Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor
23.11.2020 12:39
- Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor Siirt'te yol çalışmalarında engel teşkil eden dev kayalar dinamit patlatılarak çalışmalara devam ediliyor.
- Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor
SİİRT - Siirt'te yol çalışmalarında engel teşkil eden dev kayalar dinamit patlatılarak çalışmalara devam ediliyor.
Siirt- Şırnak ve Mardin'i bağlayacak olan yolda çalışmalar devam ederken, engel teşkil eden güzergahlardaki dev kayalıklar dinamit patlatılarak ortadan kaldırıldı. Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyü yakınlarında yol yapımı için dinamitler patlatılıyor. Bölgedeki dev kayalıklar dinamitlerle patlatılan noktalarda yol çalışmalarına devam ediliyor. Dinamitlerin döşendiği alanda yaşanan patlamalar cep telefonu tarafından kaydedildi.
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