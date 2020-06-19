Siirt'te yol çöktü, sürücüler tedirgin - Son Dakika

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyü yolunda çökme meydana geldi. Sürücüler, herhangi bir uyarıcı levhanın bulunmadığı yolun bir an önce yapılmasını istiyor.



Edinilen bilgiye göre, Eruh ilçesi Bağgöze köyü yolunun bir kısmında çökme meydana geldi. Araçların geçmeye devam ettiği yolda uyarıcı levhaların bulunmamasının tehlikeye davetiye çıkardığını belirten sürücüler, yolun biran önce yapılmasını talep etti. Sürücüler, aksi halde 30 metrelik uçurumdan uçmalarının an meselesi olduğunu dile getirdi. - SİİRT