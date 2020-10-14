Siirt'te yol kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Beykent köyü yakınlarında yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, hareketsiz kişinin boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin Bilal Doğan'a (28) ait olduğu tespit edildi. Doğan'ın cesedi, otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.