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Siirt'te yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

10 dakika önce

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Siirt'te yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Doğan ve Sarıyaprak köyleri arasında dedektör köpek "Pil"in de katılımıyla yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı tespit etti.

Mazotla karıştırılmış amonyum nitrat, iki havan mühimmatı, 7,5 metre infilaklı fitil, iki elektrikli fünye, 10 metre kablo, 10 gram plastik patlayıcı ve pil bloğundan oluşan 25 kilogramlık patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Pervari, Siirt, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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