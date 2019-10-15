Siirt'te yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Doğan ve Sarıyaprak köyleri arasında dedektör köpek "Pil"in de katılımıyla yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı tespit etti.

Mazotla karıştırılmış amonyum nitrat, iki havan mühimmatı, 7,5 metre infilaklı fitil, iki elektrikli fünye, 10 metre kablo, 10 gram plastik patlayıcı ve pil bloğundan oluşan 25 kilogramlık patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.