Siirt'te yolcu bekleme durakları yapıldı - Son Dakika

Siirt'in Gökçebağ beldesinde 7 yere yolcu bekleme durakları yapıldı.
Kurtalan Kaymakamı ve Gökçebağ Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatıyla eksikliği tespit edilen noktalara duraklar yapıldı.
Duraklar ekipler tarafından belirlenen alanlara yerleştirildi.
Aydın, Gökçebağlı hemşehrilerin toplu ulaşım araçlarını rahat bir ortamda beklemelerini sağlamak amacıyla yapılan kabinlerin hizmete girdiğini aktardı.
- Kaynak: AA
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