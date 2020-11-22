Siirt'te yolcu bekleme durakları yapıldı - Son Dakika

Aydın, Gökçebağlı hemşehrilerin toplu ulaşım araçlarını rahat bir ortamda beklemelerini sağlamak amacıyla yapılan kabinlerin hizmete girdiğini aktardı.

Duraklar ekipler tarafından belirlenen alanlara yerleştirildi.

Kurtalan Kaymakamı ve Gökçebağ Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın 'ın talimatıyla eksikliği tespit edilen noktalara duraklar yapıldı.

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