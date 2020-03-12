Siirt'te yolcu minibüsü, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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Siirt'te yolcu minibüsü, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu
6 saat önce
Siirt'te yolcu minibüsü, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde çığ düştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:28 Kaynak: İHA
Siirt'te yolcu minibüsü, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu
SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde çığ düştü. Bu sırada yoldan geçen minibüs, saniyelerle çığın altında kalmaktan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünden meydana geldi. Köyden kent merkezine gelmek üzere olan yolcu minibüsünün geçişi sırasında çığ düştü. Çığ nedeni ile yol ulaşıma kapandı. Yolcu minibüsünün saniyelerle çığın altında kalmaktan kurtulduğu belirtildi. Yolu ulaşıma kapatan kar kütleleri, köylüler tarafından temizlendi.
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