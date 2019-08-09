Son Dakika Haberleri: Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 1'i çocuk 2 ölü, 10 yaralı
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Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 1'i çocuk 2 ölü, 10 yaralı

33 dakika önce

SİİRT'in Pervari ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 1'i çocuk 2 ölü, 10 yaralı, System.String[]
SİİRT'in Pervari ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinden Dolu Salkım köyüne yolcu taşıyan Orhan Akar yönetimindeki 34 JJ 7481 plakalı minibüs, 25'inci kilometrede sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunanlardan Rıdvan Bulut (7) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Akar ile birlikte toplam 11 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralılar ise Siirt 3'üncü Komando Tugayı'nda askeri helikopterle Siirt'e sevk edildi. Siirt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hacı Akbudak (60), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi otopsi için morga konulurken, yaralı 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR


- Siirt
Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:19 Kaynak: DHA
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