Siirt'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı 10 yaralı
2 saat önce
Siirt'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı 10 yaralıSiirt'te yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 10 kişi yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:31 Kaynak: DHA
'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı 10 yaralı
Siirt'te yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 10 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Siirt- Baykan
karayolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Baykan ilçesinden Siirt'e yolcu taşıyan Cesur Doğan Teymur (35) yönetimindeki 56 M 0220 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Erkan İlkılıç (28) yönetimindeki 19 AC 878 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, tarlaya devrilen her iki araçtaki 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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