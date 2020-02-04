Siirt'te yolu kapalı köylerdeki 2 hamile kadının yardımına ekipler koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te yolu kapalı köylerdeki 2 hamile kadının yardımına ekipler koştu - Son Dakika

Siirt'te yolu kapalı köylerdeki 2 hamile kadının yardımına ekipler koştu

7 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köylerde rahatsızlanan 2 hamile kadın, ekiplerin yoğun çabasıyla hastaneye yetiştirildi.

Siirt'te yolu kapalı köylerdeki 2 hamile kadının yardımına ekipler koştu, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köylerde rahatsızlanan 2 hamile kadın, ekiplerin yoğun çabasıyla hastaneye yetiştirildi.

Keskin köyünde düşük riski taşıyan 4 aylık hamile Nurten Uygun'un fenalaşması üzerine, yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Ancak yolun kar dolayısıyla kapalı olması üzerine, durum İl Jandarma Komutanlığına iletildi.

Sağlık ekipleri havalanan helikopterle gittikleri köyden kadını alarak, ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine getirdi.

Nurten Uygur'un ağabeyi Bedrettin Tunç, jandarma ve sağlık ekiplerinin çabasına işaret ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Hastamız helikopterle hastaneye ulaştırıldı." dedi.

İl Özel İdaresi ekipleri yolu temizledi

Öte yandan, yolu kardan kapanan köyde doğum sancısı başlayan Gamze Nur Aktaş'ı ilçeye götüremeyen yakınları durumu kaymakamlığa bildirdi.

Harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çalışma sonucunda yolu açtı. Ardından köye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aktaş'ı Pervari Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bu arada, Karşıkaya köyünde yüksek ateşi olan bir yaşındaki Azra Uslu da İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin çalışması ile Pervari Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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