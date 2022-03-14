Yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

14.03.2022 10:29

Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu karla kapanan köyde rahatsızlanan 75 yaşındaki kişi, ekiplerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu karla kapanan köyde rahatsızlanan 75 yaşındaki kişi, ekiplerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

İlçede etkili olan kardan dolayı yolu kapanan Yeniaydın köyünün İğneli mezrasında rahatsızlanan Mahmut Güneş'i (75) hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yol iş makinesiyle açıldıktan sonra, Güneş'i evinden alarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Hasta, ekiplerin çabaları sonucu Pervari Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Güneş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı
Yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı
Yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

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Pervari, Siirt, Güneş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


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