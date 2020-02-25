Siirt'te yolu kardan kapanan mezrada fenalaşan kadın hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te yolu kardan kapanan mezrada fenalaşan kadın hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

Siirt'te yolu kardan kapanan mezrada fenalaşan kadın hastaneye yetiştirildi

7 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde, yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan kadın, ekiplerin zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'te yolu kardan kapanan mezrada fenalaşan kadın hastaneye yetiştirildi, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde, yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan kadın, ekiplerin zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışının sürdüğü ilçeye bağlı Doğanköy'ün Karamık mezrasında yaşayan 51 yaşındaki Sariye İnal'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle durumunun ağırlaştığını bildiren yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım talep etti.

Yolun kardan kapalı olması nedeniyle mezraya ulaşamayan ekiplerin haber vermesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Timleri harekete geçti.

Vali Ali Fuat Atik'in talimatıyla Jandarma İnsansız Keşif Uçağıyla (JİKU) hava desteği sağlanarak gözlem yapılan bölgede, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresi ekiplerinin de desteğiyle yol, 3 saat süren çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Mezraya ulaşan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı İnal, Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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