Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı - Son Dakika
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Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı

06.05.2022 15:20
Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı.

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Afetevler Mahallesi eski otogar mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa otomobil çarptı. Yaralanan vatandaş, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

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Otomobil, Siirt, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı - Son Dakika


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