Son Dakika Haberleri: Siirt'te yüksekten düşen 1 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te yüksekten düşen 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Siirt'te yüksekten düşen 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Siirt'te güneş enerjisinin borusunu değiştirmek için evin çatısına çıktığı esnada tahta merdivenin kırılması sonucu 4 metre yüksekten düşen 1 kişi yaralandı.

Siirt'te yüksekten düşen 1 kişi yaralandı, System.String[]

Siirt'te güneş enerjisinin borusunu değiştirmek için evin çatısına çıktığı esnada tahta merdivenin kırılması sonucu 4 metre yüksekten düşen 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesi Kırtepe köyünde meydana geldi. Abdulbari T., güneş enerjisi borusunu tamir etmek için evin çatısına çıktığı esnada tahta merdivenin kırılması sonucu 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralı Abdulbari T. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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