Siirt'te yüksekten düşen 2 kişi yaralandı
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Siirt'in Şirvan ilçesinde yüksekten düşen 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:34 Kaynak: AA
Siirt'in Şirvan ilçesinde yüksekten düşen 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kesmetaş köyünde elektrik direğine çıkan Yahya Ensarioğlu (11), Narlıkaya köyünde ise iki katlı evinin damına çıkan Feride Cebi (70), dengelerini kaybetmeleri sonucu düştü.
Yaralanan Ensarioğlu ve Cebi, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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