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Siirt'te Yurt Dışı Pazar Destek Programı tanıtım toplantısı düzenlendi

1 saat önce

Siirt Ticaret Sanayi Odası (STSO) ve KOSGEB işbirliği ile Yurt Dışı Pazar Destek Programı tanıtım toplantısı düzenlendi.

Siirt'te Yurt Dışı Pazar Destek Programı tanıtım toplantısı düzenlendi, System.String[]

Siirt Ticaret Sanayi Odası (STSO) ve KOSGEB işbirliği ile Yurt Dışı Pazar Destek Programı tanıtım toplantısı düzenlendi.


STSO toplantı salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına oda üyeleri, girişimciler ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan STSO Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan, yurt dışı pazar hibe ve destek programı kapsamında yurt dışı pazarını büyütmek isteyen firmalara 300 bin liraya kadar destek verileceğini dile getirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle, yurt dışı pazar hibe ve destek programının başlatıldığını belirten STSO Başkan Yardımcısı Demirhan, destek programının, yurt dışına açılmak isteyen üyeler için önemli bir fırsat içerdiğini, ihracat yapmak ve yurt dışı pazarını büyütmek isteyen firmalara 300 bin liraya kadar destek verileceğini belirtti.


Daha sonra söz alan KOSGEB Müdürü Ömer Erkılıç, ihracat yapma kapasitesi olan ya da iş kapasitesini geliştirmek isteyen ve ilk defa ihracat yapmak isteyen işletmelere bilgilendirmek için bir araya geldiklerini söyledi. Erkılıç, "Programın amacı uluslar ve uluslararası pazarlara açılmak ana hedefimiz bu. Bu hedef doğrultusunda da ihtiyaç duyduğunuz kalemlerin program kapsamında destek alıyorsunuz. Programa kimler başvuru yapabiliyor, bir tek şartımız var bir önceki sene son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmak. Yani 2018 yılında bilanço esasına göre defter tutan bir işletme başvuru yapabilir" dedi.


Toplantı soru cevapların ardından sona erdi. - SİİRT

İhracat, Siirt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:37 Kaynak: İHA
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