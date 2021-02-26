Siirt'te yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi - Son Dakika

Siirt'te sınıf mevcudu 20 kişi ve altında olan resmi ve özel ilkokul ile ana sınıflarda eğitimin haftanın 4 günü yüz yüze yapılması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı.

Alınan kararla merkez ilçesinde 1 Mart itibariyle resmi ve özel ilkokul ile ana sınıflarda eğitim haftada iki gün, sınıf mevcudu 20 kişi ve altında olan sınıflarda ise pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri olmak üzere 4 gün yüz yüze yapılacak.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez ilçesinde 1 Mart itibariyle 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması ile haftada en az 16, en fazla 24 saat olmak üzere yüz yüze eğitim verilecek ve eğitim günleri ise ilgili okulların öğretmenler kurulları tarafından belirlenecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarındaki öğrenciler işletmelerde beceri eğitimlerine devam edilecek. 12. sınıfları eğitime başlayacak ve yüz yüze sınava girecek öğrencilerin pansiyonlarda kalması için gerekli planlamalar yapılacak. Tüm resmi ve özel okulların 9, 10 ve 11. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitimle yapılacak. Sınavlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet edilmesi için gerekli önlemler alınacak. Yüz yüze eğitime ilişkin alınan tüm bu kararlarda, öğrenci, öğretmen ve diğer milli eğitim personeli, veli ve diğer tüm paydaşların (okul kantincileri, öğrenci servis şoför ve yardımcıları) yüz yüze eğitimin yapıldığı gün ve saatlerde kısıtlamalardan muaf tutulacak. Yüz yüze eğitime geçen okul ve kurumlarda çalışan tüm personelin normal mesai sistemine geçmesine ve alınan kararlara uymayanlara para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre adli işlemler uygulanacak."