Siirt'te yüzde 40 hibeli düve alımı destek başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te yüzde 40 hibeli düve alımı destek başvuruları başladı - Son Dakika

Siirt'te yüzde 40 hibeli düve alımı destek başvuruları başladı

7 saat önce

Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, yüzde 40 hibeli düve alım desteği başvurularının başladığını söyledi.

Siirt'te yüzde 40 hibeli düve alımı destek başvuruları başladı, System.String[]

Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, yüzde 40 hibeli düve alım desteği başvurularının başladığını söyledi.


Siirt'te yüzde 40 hibeli düve alımı destek başvuruları başladı. Konu ile ilgili bilgilendirmede bulunan Demirhan, sisteme kayıtlı ve işletme kapasitesini 10 başa tamamlayacak işletmelere düve alım bedelinin yüzde 40'ı oranında hibe verileceğini söyledi. Demirhan, "Tarım ve hayvancılık alanında bölgemiz ve ülkemiz için yüksek katma değer oluşturan ilimiz için çok faydalı olacağına inandığımız yüzde 40 hibeli düve alım desteğine ilimiz yetiştiricilerinin rağbet göstereceğine inanıyoruz. TÜRKVET sistemimize kayıtlı işletmeler desteklemeye başvurabileceklerdir. Yapılacak başvurular sistem üzerinden oluşacak puanlama sistemi sonunda değerlendirilecektir. Gazi ve birinci derece şehit yakını olan başvuru sahipleri puanlama harici olup doğrudan destekleme kapsamına alınacaktır. Detaylı bilgi Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerimizden alınabilecektir" dedi. - SİİRT

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
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