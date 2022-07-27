Kent merkezinde 16 Temmuz'da bir tesisin yüzme havuzuna giren ve boğulma tehlikesi geçiren Elif Eylül Alkan, Batman 'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Elif Eylül, Batman, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

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