Siirt'te havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
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Siirt'te havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

27.07.2022 13:24
Siirt'te havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Siirt'te yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Siirt'te yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kent merkezinde 16 Temmuz'da bir tesisin yüzme havuzuna giren ve boğulma tehlikesi geçiren Elif Eylül Alkan, Batman'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Alkan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Siirt Şeyh Süleyman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Siirt'te 16 Temmuz'da bir tesiste yüzme havuzuna giren Alkan boğulma tehlikesi geçirmiş, çevredekilerce havuzdan çıkarılan Alkan 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Alkan, buradaki müdahalenin ardından Batman'a sevk edilmişti.

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Kaynak: AA

Elif Eylül, Batman, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Siirt'te havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
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