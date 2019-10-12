Siirt'te yüzme yarışması yapıldı

Siirt'te, Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası kapsamında yüzme yarışmaları yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışmalara küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 80 yüzücü katıldı.



Yüzme Antrenörü Halil Taş, 8-16 yaş grubu arasında yetenek taraması yapılan sporcuların serbest, kurbağalama ve sırt üstü stillerde kıyasıya mücadele ettiğini söyledi.



Taş, sporcuların gelişimini önemsediklerini, özellikle yüzme dalına yapılan yarışmalara çocuk ve gençlerin büyük rağbet gösterdiğini belirtti.



Dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.