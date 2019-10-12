Son Dakika Haberleri: Siirt'te yüzme yarışması yapıldı
Son Dakika Güncel Siirt'te yüzme yarışması yapıldı

Siirt'te yüzme yarışması yapıldı

1 saat önce

Siirt'te, Amatör Spor Haftası kapsamında yüzme yarışmaları yapıldı.

Siirt'te, Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası kapsamında yüzme yarışmaları yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışmalara küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 80 yüzücü katıldı.

Yüzme Antrenörü Halil Taş, 8-16 yaş grubu arasında yetenek taraması yapılan sporcuların serbest, kurbağalama ve sırt üstü stillerde kıyasıya mücadele ettiğini söyledi.

Taş, sporcuların gelişimini önemsediklerini, özellikle yüzme dalına yapılan yarışmalara çocuk ve gençlerin büyük rağbet gösterdiğini belirtti.

Dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Siirt'te yüzme yarışması yapıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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