Son Dakika Haberleri: Siirt'te yüzmek için baraja giren 1 kişi boğuldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Siirt'te yüzmek için baraja giren 1 kişi boğuldu

1 saat önce

Siirt'te yüzmek için baraj gölüne giren 1 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Siirt'te yüzmek için baraja giren 1 kişi boğuldu, System.String[]
Siirt'te yüzmek için baraj gölüne giren 1 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şirvan ilçesi Pirinçli köyü baraj gölünde meydana geldi. Hüseyin Gündüz isimli şahıs, serinlenmek için baraj gölüne girdi. Gündüz'ün suda çırpındığını gören bir vatandaş, jandarmaya haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD sevk edildi. Vatandaşların çabalarıyla sudan çıkarılan Gündüz, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - SİİRT
Hüseyin Gündüz, Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski sevgilisi başkasıyla nişanlanan genç tapınakta intihar etti Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 18:55:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te yüzmek için baraja giren 1 kişi boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]