Son Dakika Haberleri: Siirt'te z-kütüphane açıldı
Son Dakika Güncel Siirt'te z-kütüphane açıldı

Siirt'te z-kütüphane açıldı

1 saat önce

Siirt'te z-kütüphane hizmete açıldı.

Siirt'te z-kütüphane açıldı, System.String[]

Siirt'te z-kütüphane hizmete açıldı.

Şirvan ilçesinde öğretmen Yusuf Özüş'ün başlattığı "Sen de Bir Fidan Dik" kampanyası kapsamında bir derginin katkılarıyla 80. Yıl Ortaokulu'nda yapılan kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Vali Ali Fuat Atik, yaptığı konuşmada, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Açılışın ardından kütüphaneyi gezen Vali Atik, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Açılışa, Vali Atik'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve diğer yetkililer katıldı.

Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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