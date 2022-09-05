Siirt'te zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı - Son Dakika
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Siirt'te zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı

05.09.2022 13:06
Siirt'te zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı

Siirt'te zabıta ekiplerince marketlerde gramaj ve fiyat denetimi yapıldı.

Siirt'te zabıta ekiplerince marketlerde gramaj ve fiyat denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüketici haklarının korunması amacıyla kentteki marketlerde denetim yaptı.

Gıda, gramaj, tüketim tarihi ve hijyene ilişkin denetim yapan ekipler ayrıca işletmelerde satışa sunulan ürünlerin alış ve satış fiyatları arasındaki farkları da kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı - Son Dakika

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