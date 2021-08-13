Siirt'te Zarova Çayı'na giren iki kardeş boğuldu - Son Dakika

Yapılan çalışmayla bir süre sonra yarı baygın halde bulunan ve ambulansla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan Nas kardeşler kurtarılamadı.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD , UMKE ve jandarmaya ekipleri sevk edildi.

Zarova Çayı'na ailesiyle pikniğe giden 15 yaşındaki Hasret ve 13 yaşındaki Gule Nas, serinlemek için suya girdi.

Siirt 'te serinlemek için Zarova Çayı'nda giren iki kardeş boğuldu.

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