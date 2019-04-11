Siirt'te Zırhlı Polis Aracı Devrildi (1)
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SİİRT'te kontrolden çıkan zırhlı polis aracı devrildi.
SİİRT'te kontrolden çıkan zırhlı polis aracı devrildi. Kazada yaralanan polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:16 Kaynak: DHA
Kaza, saat 13.30 sıralarında Siirt-Kurtalan karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Polisleri taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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