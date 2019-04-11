Siirt'te Zırhlı Polis Aracı Devrildi
2 saat önce
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zırhlı polis aracı devrildi.
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zırhlı polis aracı devrildi. Araçta bulunan polisler kazayı sıyrıklarla atlattı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:19 Kaynak: İHA
Kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zırhlı polis aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!
Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı!
Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine, Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Edildi
Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü