Son Dakika Haberleri: Siirt'teki 15 Temmuz buluşmasında binlerce kişi bir araya geldi
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Siirt'teki 15 Temmuz buluşmasında binlerce kişi bir araya geldi

2 saat önce

SİİRT'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü programında biraraya gelen binlerce kişi, darbe girişimi sırasında şehit onları andı.

Siirt'teki 15 Temmuz buluşmasında binlerce kişi bir araya geldi, System.String[]
SİİRT'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü programında biraraya gelen binlerce kişi, darbe girişimi sırasında şehit onları andı.
Siirt Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 3'üncü yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vali Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, kamu kurum yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve binlerce vatandaş, Gürsel Caddesi'nden başlattığı yürüyüşü, Demokrasi Meydanı'nda sonlandırdı.
Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen buluşmada konuşan Vali Ali Fuat Atik, FETÖ'nün devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devletin yönetimini ele geçirme çalıştığını ancak milletin buna engel olduğunu söyledi. Vali Atik, "Milletimiz, silahsız ve savunmasız sokağa çıkıp bedenlerini siper ederek, tankların altına yatıp, tankların altında ezilerek, ölerek darbeye karşı çıkmış, hain darbe girişimini engellemiştir. O karanlık geceyi 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 7'den 70'e milletimiz aydınlattı. Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Boşnak'ı, vatanımızı alçak darbecilere karşı birlikte savunduk, birlikte kurtardık. Namusumuzu ve vatanımızı, kirletmedik" dedi.


- Siirt
Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:24 Kaynak: DHA
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