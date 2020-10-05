Siirt'teki 20 fabrikada yoğun fıstık mesaisi - Son Dakika

Siirt'teki 20 fabrikada yoğun fıstık mesaisi

SİİRT'in önemli geçim kaynakları arasında yer alan fıstık, hasadı tamamlandıktan sonra üreticiler tarafından fabrikalara teslim edildi.

Siirt'teki 20 fabrikada yoğun fıstık mesaisi, System.String[]

SİİRT'in önemli geçim kaynakları arasında yer alan fıstık, hasadı tamamlandıktan sonra üreticiler tarafından fabrikalara teslim edildi. Kentteki 20 fıstık işleme fabrikasında yoğun mesai sürüyor. Gelen yoğun talep üzerine 7 gün 24 saat çalışmak zorunda kaldıklarını dile getiren fıstık işleme entegre tesisi sahibi Haluk Avcı, "Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. 1 ton fıstığın işlemesini ortalama bir gün içinde yapıyoruz. Şu ana kadar 15 bin ton fıstığın işlemesini gerçekleştirdik" dedi.

Kent ekonomisine önemli bir katkısı olan fıstıkta hasat sona erdi. 320 bin dekar alan ile fıstık üretiminde ilk 3 arasında yer alan kentte üreticiler dolu ve don gibi ürün kaybına yol açan olumsuzlukların yaşanmamasıyla, bereketli bir sezon geçirdi. Yüksek getirisi nedeniyle son dönemlerde üreticilerin rağbet gösterdiği fıstık, hasat sonrası işlenmek üzere kentte bulunan 20 fabrikaya teslim edildi. Fıstıklar işlendikten sonra Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderilecek. Fıstık işleme entegre tesisi sahibi Haluk Avcı, fıstığın kent merkezinin yanı sıra Eruh, Pervari, Kurtalan, Baykan ve Tillo ilçelerinde de üretildiğini söyledi. Avcı, üretilen fıstığın, kuruyemiş olarak kullanılmasının yanı sıra baklavadan yöresel yemeklere kadar geniş bir kullanım alanı olduğunu ifade etti.'SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'Gelen yoğun talep üzerine 7 gün 24 saat çalışmak zorunda kaldıklarını dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Fıstık önce bağ, bahçelerden toplanıyor, daha sonra çuvallara konularak bizlere getiriliyor. Bizler de fıstıkları dalları ile kabuklarından el değmeden fabrikamızda ayırıyoruz. Ayrılan fıstıkları isteğe bağlı olarak kavurma işleminin ardından çerezlik durumuna getiriyoruz. Bu işlem fıstığın kilosuna göre değişiyor. 1 ton fıstığın işlemesini ortalama bir gün içinde yapıyoruz. Ancak 100 veya 300 kiloluk bir fıstığı ise yaklaşık 8 saat sonra fıstık sahibine teslim ediyoruz. Şu ana kadar 15 bin ton fıstığın işlemesini gerçekleştirdik. Fıstık hasadı bu yıl istenilen bir düzeyde geçti ve üreticinin yüzünü güldürdü. Bu sayının artacağını düşünüyorum. Bizim işimiz mevsimlik olduğu için, mevsimlik işçi çalıştırmak zorunda kalıyoruz ve yaklaşık 15 işçi ile birlikte 7/24 çalışmaya çalışıyoruz."


Siirt'teki 20 fabrikada yoğun fıstık mesaisi
Siirt'teki 20 fabrikada yoğun fıstık mesaisi
Siirt'teki 20 fabrikada yoğun fıstık mesaisi
Siirt'teki 20 fabrikada yoğun fıstık mesaisi
Siirt'teki 20 fabrikada yoğun fıstık mesaisi
Siirt'teki 20 fabrikada yoğun fıstık mesaisi
Siirt'teki 20 fabrikada yoğun fıstık mesaisi
Siirt'teki 20 fabrikada yoğun fıstık mesaisi
Siirt'teki 20 fabrikada yoğun fıstık mesaisi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 08:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siirt'teki 20 fabrikada yoğun fıstık mesaisi - Son Dakika

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