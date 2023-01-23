Olay, saat 16.00 sıralarında Botan Vadisi Milli Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Baki Yılmaz, Delikli Taş bölgesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı 350 metre yükseklikten kayalıklara atladı. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD , itfaiye, UMKE ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Baki Yılmaz'ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Arama çalışmalarının sabahın ilk saatlerinde tekrar başlatılacağı belirtildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › SİİRT'TEKİ 350 METRE YÜKSEKLİKTEN KAYALIKLARA ATLADI - Son Dakika

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