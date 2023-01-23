SİİRT'TEKİ 350 METRE YÜKSEKLİKTEN KAYALIKLARA ATLADI - Son Dakika
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SİİRT'TEKİ 350 METRE YÜKSEKLİKTEN KAYALIKLARA ATLADI

23.01.2023 21:18

SİİRT'te Baki Yılmaz (20), Botan Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Delikli Taş bölgesinde, 350 metre yüksekten kayalıklara atladı.

SİİRT'te Baki Yılmaz (20), Botan Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Delikli Taş bölgesinde, 350 metre yüksekten kayalıklara atladı. Yılmaz'ı arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Botan Vadisi Milli Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Baki Yılmaz, Delikli Taş bölgesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı 350 metre yükseklikten kayalıklara atladı. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Baki Yılmaz'ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Arama çalışmalarının sabahın ilk saatlerinde tekrar başlatılacağı belirtildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel SİİRT'TEKİ 350 METRE YÜKSEKLİKTEN KAYALIKLARA ATLADI - Son Dakika

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