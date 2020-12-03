Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan'daki 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." dedi.
Vali Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ilçe, ilçe merkezleri ile kırsaldaki yerleşim birimlerinde durum tespiti için çalışma başlattıklarını söyledi.
Karakolların bulunduğu bölgelerle iletişime geçtiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." ifadelerini kullandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Siirt'teki 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika