Siirt'teki bu kahvehane diğerlerinden çok farklı...Burada kart değil "satranç" oynuyorlar

Yarım asırdır satranç oynanıyor

SİİRT - Siirt'te yıllardır hizmet veren kahvede satranç oynamak için bir araya gelen 45 yaş üstü vatandaşlar, hem satranç oynuyor hem de bu zeka oyununun gelecek nesillere aktarılması için gençlere örnek oluyor.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki eski Kasaplar Çarşısı'nda yıllardır hizmet veren satranç kahvesi, kentte ileri yaşta satranca merak duyanların buluşma noktası haline geldi. Satranç sporunun medreselerden Türkiye'ye yayıldığını belirten Satranç Federasyonu Siirt İl Temsilcisi Serdar Özyeşil, Siirt'te de bu kültürün yayılarak, yıllardır her yaştan vatandaşın bu kahveye gelip satranç oynadığını dile getirdi. Özyeşil, "Satrancın Türkiye'ye Güneydoğu'dan medreselerden yayıldığı çok önemli bir detay daha önceki medrese hocalarının çok iyi satranç bildiği ve tatil günlerinde spor olarak satranç sporunu medrese hocaları kendi aralarında profesyonel olarak ve talebeler de kendi aralarında oynadıkları bulgular bulunmuştur" dedi.



"Satranç medreselerden yayıldı"

Seyda Molla Halil Cami İmam Hatibi Abdulkahar Sevgili ise, ilk başlarda medreselerde oynandığını söyledi. Sevgili, "Biz hocalarımızdan öğrendik, hocalarımız da daha önceki hocalarından öğrendi. Sırf zihin geliştirdiği için medreselerde oynanıyordu eskiden beri. Biz medresede öğrendik satrancı bu şekilde geliştirdik. Yaklaşık 30-35 yıl önce öğrendim. Bugüne kadar devam ediyorum. Fırsat buldukça oynamaya çalışıyorum. Halen öğrencilerimiz var eski usul devam ediyor. Cuma akşamları izin günlerinde 1-2 satranç takımı veriyoruz kendi aralarında oynuyorlar" diye konuştu

Uzun yıllardır satranç oynadığını belirten Mehmet Nezir Kaya ise, satrancı çok sevdiğini küçüklüğünden bugüne kadar hiç bıkmadan usanmadan oynamaya devam ettiğini belirtti. Kahveye gelerek satranç oynadığını aktaran Kaya, "Burada tatil günlerinde boş zamanlarımızı bu arkadaşlarla geçiriyoruz. Yaşlılarımız var. Genelde okumuş insanlarımız geliyor. İmamlarımız, öğretmen arkadaşlarımız satrancı bir spor olarak değerlendiriyorlar. Geliyorlar biz beraber zaman geçirmeye çalışıyoruz. Biraz da esprilerimiz oluyor. Bir aile gibi aile ortamında oturup sohbet ettiğimiz oluyor. Satrançla da zaman geçirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ali Mangal adlı vatandaş da, "Satranca gönül veren birisiyim. Siirt kültüründe satrancı yeri bambaşkadır. Daha önce medreselerde oynanan bir oyun. Fıkıh dersleri bittikten sonra ders hocaları ile birlikte oynarlarmış. Tabi bizimde Siirt'te tayinimiz çıktıktan sonra satranca gönül verdim. O gün bu gündür devam ediyorum. Hafta sonları arkadaşlarla buraya gelip oynuyoruz. Yaşlı olanlar var, genç olanlar var. Mesaisini bitiren esnafta var, çalışanda var" dedi.