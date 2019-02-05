Son Dakika Haberleri: Siirt'teki Çağrıya Almanya Sessiz Kalmadı

Siirt'teki Çağrıya Almanya Sessiz Kalmadı

1 saat önce

DERNEK üyeleri, kendileriyle temasa geçen Siirt Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Ersan Kesici aracılığıyla 25 çift ayakkabı ve 25 mont gönderdi.

Siirt'teki Çağrıya Almanya Sessiz Kalmadı, System.String[]
DERNEK üyeleri, kendileriyle temasa geçen Siirt Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Ersan Kesici aracılığıyla 25 çift ayakkabı ve 25 mont gönderdi. Kampanyanın yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da destek bulduğunu belirten Kesici, "Her yıl engelliler için Almanya Köln ve Duisburg derneği ile beraber düzenlemiş olduğumuz kış için çocuklar üşümesin 'Bir mont bir bot' kampanyası kapsamında Siirt ve ilçelerinde okuyan engelli kardeşlerimize bot ve mont yardımı yaptık" dedi.

Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Erhan Acar, emeği geçen herkese teşekkür etti. Acar, "Siirt Beşiktaşlılar Derneğine teşekkür ediyoruz. Bunun farkındalar. Toplumsal olarak da birçok projeye imza attı Ersan Kesici. Kendisine ve Almanya'daki Siirt Beşiktaşlılar Derneğine çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:45 

Almanya, Siirt, Güncel
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