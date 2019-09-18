Son Dakika Haberleri: Siirt'teki çocuk parkı tahribatı
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Siirt'teki çocuk parkı tahribatı

53 dakika önce

Siirt'te parka zarar verdiği iddia edilen 6 çocuk yakalandı.

Siirt'teki çocuk parkı tahribatı, System.String[]

Siirt'te parka zarar verdiği iddia edilen 6 çocuk yakalandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül'de Siirt Belediyesi'nin internet sitesi ve twitter hesabından "Belediyemiz tarafından İl Emniyet Müdürlüğü binası karşısında yaptırılan çocuk parkı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi" paylaşımı üzerine konu ile ilgili inceleme başlattı.


Yapılan araştırmada, parkın daha önceki tarihlerde tahrip edildiği ve binanın kapı pencere ve çöp kovalarının çalındığı tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan yaşı küçük 6 şüpheli işlemleri için Çocuk Şubesi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Siirt Belediyesi, Eylül, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:10 Kaynak: AA
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