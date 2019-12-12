Siirt'teki darbe davasında 248 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'teki darbe davasında 248 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika

Siirt'teki darbe davasında 248 sanık yeniden yargılanacak

6 saat önce

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında valiliği ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen sanıklarla ilgili yerel mahkemece verilen cezalara yapılan itirazı karara bağladı.

Siirt'teki darbe davasında 248 sanık yeniden yargılanacak, System.String[]

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında valiliği ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen sanıklarla ilgili yerel mahkemece verilen cezalara yapılan itirazı karara bağladı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini ablukaya almaya çalıştıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in da arasında bulunduğu 332 sanıklı davada, yerel mahkemenin kararlarını yapılan itiraz üzerine inceledi.

Daire, yaptığı incelemenin ardından, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in de arasında yer aldığı 6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 3 sanığa da müebbet hapis cezası ile "Anayasayı ihlale yardım" suçundan 70 sanığa 12,5 yıldan 15 yıla kadar değişik oranlarda verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Bu sanıklar yönünden yerel mahkemenin kararında bir isabetsizliğin bulunmadığına hükmeden daire, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan değişik oranlarda hapis cezaları verilen 3 sanığın da cezalarının hukuka uygun olduğu kararına vardı.

248 sanık yeniden yargılanacak

Daire, haklarında beraat kararı verilen 243 sanık hakkında da, sanıkların asker olmaları sebebiyle ankesör/sabit hattan aranıp aranmadıklarının ve ByLock kullanıcısı olup olmadıklarının araştırılmasıyla neticesine göre yasal durumlarının tayin edilmesi için yeniden yargılanmalarına karar verdi.

"Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan eski öğretim görevlisi ile eski öğretmen ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çeşitli hapis cezaları verilen 3 eski asker hakkındaki mahkumiyet kararlarını da inceleyen daire, sanıkların eylemlerinin ne suretle "Anayasayı ihlal" suçuna yardım etme kapsamında kalmadığının tartışılmadığı gerekçesiyle mahkumiyet kararlarını bozarak, yeniden yargılanmalarına hükmetti.

Öte yandan daire, bir sanığın vefatı nedeniyle verilen düşme kararı ile bir sanığın beraat kararının onanmasına hükmetti.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince 29 Mayıs 2018'de verilen kararda, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in de arasında bulunduğu 6 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 70 sanığa "anayasayı ihlale yardım" suçundan 12,5 yıldan 15 yıla kadar değişik oranlarda hapis cezası verilmiş ve 7 sanığa da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen oranlarda hapis cezası verilmişti.

Gaziantep, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu
Adnan Oktar'ın destekçilerinin yeni oyunu deşifre oldu! Her gün biri TT oluyor Davutoğlu ve Babacan'ın fotoğrafını paylaşan Cem Uzan'dan yeni iddia: Belgeler elimde yargılanacaksınız PFDK'dan Sumudica'ya bir maç men cezası

Son Dakika Haberleri
21:42 Mısır asıllı Kanada vatandaşı 10 aydır Kahire'de hapiste - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
21:40 Eski Sudan Cumhurbaşkanının eşi yasa dışı mal edinme suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Son Dakika
21:40 Trump'ın eleştirdiği iklim aktivisti Greta Thunberg'e BM'den "çok güçlü ve dirençli" yorumu - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:44:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'teki darbe davasında 248 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]