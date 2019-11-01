Son Dakika Haberleri: Siirt'teki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Son Dakika Güncel Siirt'teki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Siirt'teki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

7 saat önce

Siirt'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Siirt'teki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]

Siirt'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 zanlıdan 8'i, 25 Ekim'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4'ü ise sınır dışı edildi.

Firari bir zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:26 Kaynak: AA
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