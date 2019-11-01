Siirt'teki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Siirt'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 zanlıdan 8'i, 25 Ekim'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4'ü ise sınır dışı edildi.

Firari bir zanlının yakalanmasına çalışılıyor.