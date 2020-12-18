Siirt'teki depremde 737 hasarlı bina tespit edildi - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 680 az hasarlı, 5 orta hasarlı ve 52 ağır hasarlı bina tespit edildi.

Kurtalan ilçesinde 3 Aralık'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayelerinde ve Siirt Valiliği koordinasyonunda yapılan ve 40 teknik personelin katıldığı çalışmalar kapsamında bugüne kadar 1794 bina kontrol edildi.

Hasar tespit çalışmaları sonucunda, Siirt il merkezinde, Kurtalan ilçe merkezi ve köylerinde ile Baykan ilçe merkezi ve köylerinde 680 az hasarlı, 5 orta hasarlı ve 52 ağır hasarlı bina belirlendi.