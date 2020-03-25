Siirt'teki eczaneden korona virüse karşı naylonlu önlem - Son Dakika
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Siirt'teki eczaneden korona virüse karşı naylonlu önlem

2 gün önce

Siirt'teki eczaneden korona virüse karşı naylonlu önlem Siirt'te bir eczanenin korona virüs önlemleri kapsamında, müşterilerle arasına mesafe koyan şeffaf naylonlu önlem beğeni topladı.

Siirt'teki eczaneden korona virüse karşı naylonlu önlem

SİİRT - Siirt'te bir eczanenin korona virüs önlemleri kapsamında, müşterilerle arasına mesafe koyan şeffaf naylonlu önlem beğeni topladı. Eczaneye giren müşteriler, çalışanlarla küçük gişe gibi bir noktadan iletişim kuruyor.

Siirt'te korona virüs önlemleri artarak devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir eczane, işletme içini şeffaf naylon ile donattı. İlaç reyonları dahil çalışanların olduğu bölüm bu naylon ile çadır gibi korumaya alındı. Bu uygulama ile hem çalışanlar hem de gelen hasta ve hasta yakınları kendilerini güvende hissetti. Maske ve eldiven takarak görevlerini yapan çalışanlar vatandaşlar tarafından takdir kazandı.

Korona virüs nedeniyle herkesin tedbir alması gerektiğini belirten eczane sahibi Beşir Temiz, müşterilerle aralarına mesafe koyan şeffaf naylonla alınan önlemin beğeni topladığını söyledi. Temiz, "Korona virüs dolayısıyla vatandaşlarımızı ve hastalarımızı virüs kapmasın diye böyle bir uygulama başlattık. Hastalarımızdan rica ediyoruz özellikle 65 yaş üstü kesinlikle dışarı çıkmasın. İlaç ihtiyaçları olduğunda bizi arasınlar, olmazsa yakınlarını göndersinler lütfen dışarı çıkmasınlar. İşte bizde böyle bir uygulamada bulunduk. Hastalarımızın lütfen dışarı çıkmamalarını istiyoruz. İlaç ihtiyaçlarını da dediğimiz gibi ya yakınlarını göndersinler eş, dost, akrabalarını göndersinler olmazsa bizi veya eczacı arkadaşları arasınlar evlerine kadarda biz ilaçlarını gönderiyoruz" dedi.

"Hastalar ve kendimiz için bu önlemi aldık"

Eczaneye gelenler uygulamayı başarılı bulduklarını belirten eczane ilaç teknisyeni İsmet Tarhan, hasta sağlığı ve kendi sağlıkları için böyle bir önlemin aldığını söyledi. Tarhan, "Bildiğiniz üzere korona virüs salgın bir hastalık. Hem bizler çalışanlar olarak hem de gelen vatandaşlarımız için böyle bir önlem aldık. İnşallah bunu hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Yalnız 65 yaş üstü kronik hastalarımızın dışarı çıkmamalarını özellikle rica ediyoruz. Diledikleri zaman bizlere reçetelerini gönderebilirler. Bizler de ilaçlarını hazırlayıp kendimiz onlara gönderebiliriz. İnşallah temennimiz budur ki en ufak ve en ufak zararda bu virüsü hem ülkemizden hem de bütün dünyadan atmayı diliyorum. Herkese buradan diyeceğim herkes tedbirini alsın bu işin şakası yok diyeceklerim bunlar herkes kendine iyi baksın" diye konuştu.

Müşteriler uygulamadan memnun

Emine Petek adlı müşteri ise "Babam 65 yaşında olduğu için ilaçlarını almaya ben geldim. Eczanede böyle bir önlemin olmasına çok sevindim. Bende önlemlerimi alıyorum, teşekkürler" şeklinde konuştu.

Eczanede gördüğü uygulamadan dolayı mutlu olduğunu belirten Mert Yasin Özcan adlı müşteri de "Öncelikle eczaneye girince çok mutlu oldum. Böyle bir tedbir alınması gerçekten beni mutlu etti. Sadece burada değil bütün eczanelerde böyle bir tedbir alınmasını istiyorum. Kesinlikle çok iyi bir uygulama herkes korona virüsün yayılmaması için tedbirli olması lazım" dedi.

Siirt'teki eczaneden korona virüse karşı naylonlu önlem

Siirt, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:36 Kaynak: İHA

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