Siirt'teki Fetö/pdy Operasyonu
49 dakika önce
Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren'in de bulunduğu 4 asker ile 3 eski askeri lise öğrencisi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Siirt
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Siirt İl Jandarma
Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren'in de bulunduğu 4 asker ile 3 eski askeri lise öğrencisi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren'in de aralarında bulunduğu 4 asker ile 3 eski askeri lise öğrencisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:36 Kaynak: AA
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