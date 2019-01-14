Son Dakika Haberleri: Siirt'teki Fetö/pdy Operasyonu

Siirt'teki Fetö/pdy Operasyonu

49 dakika önce

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren'in de bulunduğu 4 asker ile 3 eski askeri lise öğrencisi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Siirt'teki Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren'in de bulunduğu 4 asker ile 3 eski askeri lise öğrencisi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren'in de aralarında bulunduğu 4 asker ile 3 eski askeri lise öğrencisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:36 Kaynak: AA

Jandarma, Siirt, 3. Sayfa
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