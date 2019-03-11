Siirt'teki Fıstık Bahçelerinde Budama Çalışmaları Başladı
1 saat önce
Siirt'te tarımla uğraşan vatandaşlar, daha fazla verim elde etmek için fıstık bahçelerinde budama çalışmalarına başladı.
Siirt
'te tarımla uğraşan vatandaşlar, daha fazla verim elde etmek için fıstık bahçelerinde budama çalışmalarına başladı.
Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan, her yıl bu aylarda merkez ve ilçelere bağlı köylerde bağ ve bahçelerde budama çalışması yürütüldüğünü söyledi.
Budamanın fıstıkta verimi artırdığını dile getiren Aslan, "Havaların ısınmaya başladığı bu dönemde yapılan budama fıstık ağaçlarında bitkilerin gelişme dönemine girmesi nedeniyle ürünün artmasını sağlıyor." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:34 Kaynak: AA
Çocuk Yaşta Araç Kullandı: 4 Kişi Yaralandı, 10 Araçta Maddi Hasar Oluştu
Araç Sahipleri Dikkat! Benzine 15 Kuruş Zam Bekleniyor
Trabzon'dan Gemilerle Gürcistan'a Taş Taşınacak
YSK'nın Paylaştığı Örnek Pusulalarda MHP'nin Adı Yok