Son Dakika Haberleri: Siirt'teki Fıstık Bahçelerinde Budama Çalışmaları Başladı

Siirt'teki Fıstık Bahçelerinde Budama Çalışmaları Başladı

1 saat önce

Siirt'te tarımla uğraşan vatandaşlar, daha fazla verim elde etmek için fıstık bahçelerinde budama çalışmalarına başladı.

Siirt'teki Fıstık Bahçelerinde Budama Çalışmaları Başladı, System.String[]
Siirt'te tarımla uğraşan vatandaşlar, daha fazla verim elde etmek için fıstık bahçelerinde budama çalışmalarına başladı.

Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan, her yıl bu aylarda merkez ve ilçelere bağlı köylerde bağ ve bahçelerde budama çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Budamanın fıstıkta verimi artırdığını dile getiren Aslan, "Havaların ısınmaya başladığı bu dönemde yapılan budama fıstık ağaçlarında bitkilerin gelişme dönemine girmesi nedeniyle ürünün artmasını sağlıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:34 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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