Son Dakika Haberleri: Siirt'teki göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Siirt'teki göçmen kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Siirt'te durdurulan minibüste 32 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Siirt'teki göçmen kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Siirt'te durdurulan minibüste 32 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


Dün Veysel Karani beldesindeki kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve Çukurca köyü yol ayrımında durdurulan minibüste 2'si çocuk 32 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı M.İ, "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Çukurca, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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