Siirt'teki imalatları denetlendi
58 dakika önce
Siirt'teki lokanta, pastane ve fırınların imalathaneleri denetlendi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:43 Kaynak: AA
'teki lokanta, pastane ve fırınların imalathaneleri denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, ramazan bayramı nedeniyle vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için tatlı, pastane ürünleri, unlu mamuller, ekmek, pide ve şekerli mamullerin üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerini denetledi.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 yılının ilk altı ayında bin 282 işletmenin denetlendiği, bir yıl içinde 239 bin 391 lira ceza uygulandığı aktarıldı.
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