Son Dakika Haberleri: Siirt'teki orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Siirt'teki orman yangını kontrol altına alındı

1 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Siirt'teki orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]
Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayıldı.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Siirt Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
İtfaiye, Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılmasıyla son buldu
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda korkutan orman yangını! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı 59 yaşındaki damat, imam nikahı kıydığı kadın tarafından dolandırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 01:38:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'teki orman yangını kontrol altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]