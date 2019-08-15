Siirt'teki PKK operasyonunda 2 tutuklama
21 dakika önce
SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yardım ettiği tespit edilen G.E. ile M.A., mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:28 Kaynak: DHA
SİİRT'te, terör örgütü PKK
'ya yardım ettiği tespit edilen G.E. ile M.A., mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik 13 Ağustos'ta Baykan
ilçesine bağlı Veysel Karani
beldesinde operasyon başlattı. Operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ettiği tespit edilen G.E. ve M.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E. ve M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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