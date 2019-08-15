Son Dakika Haberleri: Siirt'teki PKK operasyonunda 2 tutuklama
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Siirt'teki PKK operasyonunda 2 tutuklama

21 dakika önce

SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yardım ettiği tespit edilen G.E. ile M.A., mahkemece tutuklandı.

Siirt'teki PKK operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]
SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yardım ettiği tespit edilen G.E. ile M.A., mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik 13 Ağustos'ta Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde operasyon başlattı. Operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ettiği tespit edilen G.E. ve M.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E. ve M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:28 Kaynak: DHA
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