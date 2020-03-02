Siirt'teki STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'teki STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Siirt'teki STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Siirt'te sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 34 askeri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldi.

Siirt'teki STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Siirt'te sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 34 askeri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldi.


Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Yardımcısı Fuat Özgür Çalapkulu, oda binasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 34 askeri andıklarını bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na da destek verdiklerini söyledi.


Çalapkulu, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi. - SİİRT

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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